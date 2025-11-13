'Sant Rafel' llena de tradición y fiesta La Nucía

El edil de Fiestas de La Nucía, Cristóbal Llorens, y el presidente de Majorals 2026-Penya Els Festers, Juan Andreu, han detallado el amplísimo Programa de Actos organizados para la celebración. La fiesta empezará mañana viernes 14 de noviembre tras la cena con el III “Concurso de Karaoke Fester de Penyes” a las 22,30 horas con premios económicos a las mejores “voces festeras”. Habrá premios a la: Mejor Voz, Mejor puesta en escena y Más Divertido. Después del karaoke continuará la animación musical con los Dj’s “Timón y Pumba”. El sábado a mediodía será el XXIII Concurso de Paellas y Postres de Santíssim en la plaça de Les Nits. Este año se ha potenciado el concurso de paellas con mejores premios económicos y la aportación gratuita de los ingredientes para las penyas participantes, así como la zona de concurso.

Tras la comida, por la tarde en la carpa festera será el turno de los torneos de truc y brisca, así como actividades para los más pequeños: juegos infantiles. La fiesta seguirá con la actuación musical de la bandeta “La Marina” (16,30 horas). Tras la cena la noche continuará con las actuaciones de “Suite Rumba” (23,30 horas) y “Dj Mateu” (1 horas).

Pirotecnia: novedad, mascletà nocturna

Otra de las novedades será el disparo de un espectáculo pirodigital a las 21 horas en el parking del Planet, a cargo de la penya El Cuc – Majorals 2025 y pirotecnia Vulcano. El domingo como cierre de fiesta se disparará una gran mascletà en el carrer Ermita a las 14 horas.

Carrera de Sant Rafel a ritmo de traca

Uno de los actos más destacados de estos días de fiesta será el domingo 16 de noviembre (Dia de Sant Rafel) con la carrera de más de un kilómetro, por las empinadas calles del pueblo, que realizan los improvisados costaleros de Sant Rafel, a ritmo de traca, desde la iglesia de la plaça Major hasta la ermita del santo. Este singular y tradicional recorrido a ritmo de traca se hace el domingo (13,45 h), día de Sant Rafel, después de la procesión para retornar la imagen de Sant Rafel a la “capelleta”. La fiesta acabará a las 14 horas con el disparo de la mascletà en el carrer Ermita.

Ese mismo día por la mañana en la ermita de Sant Rafel se realiza la subasta de las andas (4) y cintas (12) del santo para la procesión posterior que también congrega muchos vecinos en la “capelleta”, a primera hora. Subasta que, a pesar de la llegada del Euro en 2002, todavía se realiza en pesetas. La procesión de Sant Rafel, por la gran devoción, es la más esperadas por nucieros y nucieros durante todo el año. En ella participa la banda de la Unió Musical de La Nucia, así como la “reina i dames de les festes d’agost 2025”.

Santíssim: Fundación de la parroquia

Por otra parte, el sábado día 15 de noviembre se conmemorará el 293 aniversario de la fundación de la parroquia de La Nucía, con el traslado del “Santíssim Sacrament” de Polop a La Nucía (año 1732). A las 11 horas se celebrará la Misa y posteriormente la procesión del “Santíssim” acompañada por la Unió Musical La Nucia y la “reina i dames de les festes d’agost 2025”.

Gastronomía especial

Estas fiestas eminentemente religiosas comienzan el sábado con “despertà”, misa mayor y procesión y tienen su particular gastronomía. El sábado manda la tradición comer “putxero amb pilotes”. El domingo después de la subasta se almuerza carne de caballo en todos los bares y restaurantes de la población. También es tradición la elaboración de repostería tradicional, por lo que estos días en los postres no faltan los típicos mantecados, “pastissets de boniato” y polvorones.

Toda la programación de las fiestas de “Santíssim Sacrament i Sant Rafel 2025” se puede consultar en www.lanucia.es