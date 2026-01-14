Sant Antoni llena de tradición el barrio de la Ermita de la Vila

El programa de actos se inicia el sábado 17 de enero, a las 8:30 horas, con “despertà” a cargo de la Colla Els Valerios. A las 11:00 horas tendrá lugar un almuerzo popular en la barra de la Comissió de Festes. A las 12:00 horas, habrá juegos infantiles.

A la 13:00 horas tendrá lugar el Concurso de “Bollets a la teua manera”. La música correrá a cargo de la bandeta “El timbal trencat”.

Por la tarde, tendrá lugar la Feria de Bienestar Animal de 15:00 a 20:00 horas. A las 15:00 horas se celebrará una exhibición de cetrería y del Club de Caza y Tiro; a las 17:00 horas, una exhibición de la unidad canina de la Policía Local; y a las 18:00 horas, un taller de primeros auxilios para mascotas.

A las 17:00 horas, el sacerdote de la parroquia de San Antonio Abad bendecirá a todos los animales presentes y a la misma hora habrá una actuación del Grup de Danses Centener, junto a la Colla Els Valerios y no faltará la chocolatada popular. La música seguirá a las 18:00 horas con la actuación del grupo “Persimon”y a las 21:00 horas con DJ Morrison.

El domingo, 18 de enero, la jornada se inicia con una “despertà” a las 8:30 horas con “xirimita i tabalet”. A las 11:00 horas, se oficiará una misa en la parroquia de San Antonio Abad en honor a su santo y a las 12:00 horas tendrá lugar una solemne procesión en la que la imagen de San Antonio Abad recorrerá las calles del barrio de la Ermita.

A las 13:00 horas, decenas de carros y carrozas recorrerán las calles del barrio y los que los vecinos repartirán cerca de 3.000 “rotllets” al público