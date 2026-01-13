La ruta 'Los caminos del agua' inaugura el programa de visitas guiadas de 2026 en l'Alfàs del Pí

La edil de Patrimonio de l'Alfàs del Pí, Sandra Gómez, ha explicado en Más de uno Marina Baixa que la ruta incluye la visita al Molí de Mànec, un molino harinero cuya historia se remonta a finales del siglo XVIII y principios del XIX, una parada en la Ermita del Captivador, espacio vinculado tradicionalmente a las fiestas en honor a Sant Vicent Ferrer, así como en los árboles singulares de Carbonera, entre los que destaca el algarrobo de Foia Brell, catalogado como árbol monumental, con una antigüedad aproximada de 800 años y considerado el ejemplar más grande y longevo de la Comunitat Valenciana.

Gómez ha recordado que las personas interesadas deben inscribirse previamente a través del correo electrónico museovillaromana@lalfas.com. La actividad es gratuita, aunque las plazas son limitadas, y se recomienda llevar ropa y calzado cómodos, así como agua, almuerzo y protección solar, ya que el recorrido se realiza íntegramente a pie