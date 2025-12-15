'Remando a Belén', el nuevo reto benéfico de Anémona

La Presidenta de Anémona, María Botella; el entrenador de remo del Club Náutico de Benidorm, Ramón Garrigós, y Vicent Fuster de la 'Penya La Serp' han participado en Más de uno Marina Baixa para explicar los detalles de este nuevo reto que consiste en remar a través de tres ergómetros, el recorrido emprendido por los tres Reyes Magos hacia Oriente. En él, cualquier persona puede participar, ya que basta con donar un euro por cada kilómetro alcanzado con la máquina de remo.

El objetivo de la iniciativa consiste en llegar a los 3.200 kilómetros, cifra que representa 3.200 euros. Asimismo, cabe destacar que quienes deseen colaborar sin necesidad de remar existe un ‘Kilómetro 0’, con el que podrán hacer donaciones sin necesidad de remar. De hecho Botella ha explicado que “si hay personas que no quieren remar, tienen la opción de contar con algún remero del club para que les cubra su distancia y ellos aportar la cantidad que necesiten”.

A esta acción se suma el componente emocional propio de las fechas navideñas en forma de representación teatral a través de la obra ‘Nelo Bacora’, que representará ‘Penya La Serp’ el día 2 de enero de 2026, a las 19:30 horas, en el Salón de Actos del Ayuntamiento de Benidorm. De este modo, todos los donativos aportados por los asistentes a la obra se incorporarán a la suma de kilómetros conseguidos para ser el sprint final que lleve a Anémona a su objetivo