Pérez Buigues: "El presupuesto para 2026 asciende a 73,9 millones de euros, 50,65 de gasto corriente y 23,2 de inversiones

Las actuaciones a las que se destinará el préstamo contratado por el ayuntamiento son: el puente del Amadorio (1,1 millones), colector del Refoio (4,5 millones), Casa de la Música (3,45 millones), urbanización y aparcamiento disuasorio del PP-4 (3,55 millones), conexión avenida Benidorm (250.000 euros), rotondas PP-33/PP-17 (1 millón), mejora del cementerio (400.000 euros), urbanización Montíboli (800.000 euros), acceso noreste al puerto (2 millones), Fases 4 y 5 de Termas (750.000 euros) e iluminación (500.000 euros). La “prioridad municipal es que todas las obras arranquen en 2026 por su capacidad de dinamizar la economía local, abrir suelo para la construcción de vivienda y mejorar servicios esenciales”, explicó el Alcalde Marcos Zaragoza. Solo en el desarrollo del PP-4 hay previstas 1.500 viviendas.

El concejal de Hacienda ha recordado que “la regla de gasto impide emplear remanentes en inversiones plurianuales aun siendo un municipio solvente. Por ello, la financiación bancaria —a tipo y plazo conocidos— aporta certeza y evita paralizaciones”