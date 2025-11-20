entrevista

Pérez Buigues: "El interés del préstamo contratado a Caixa Altea es del 2,31% y condiciones muy favorables"

El portavoz del Gobierno Municipal, Paco Pérez Buigues, repasa el Pleno Ordinario de Noviembre celebrado este jueves en el Ayuntamiento de la Vila Joiosa.

Marta Llinares

Marina Baixa |

Además de aprobar la propuesta de financiación de 23 millones para el plan de inversiones, el pleno también ha probado la bonificación de la obra del ascensor del colegio Mare Nostrum y una moción conjunta para instar a FGV (Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana) para la mejora del servicio del TRAM en el municipio, renombrar dos estaciones y recuperar la antigua estación del trenet de 1911, así como una declaración institucional del 25-N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

