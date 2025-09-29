Pepe Cano: "Los simulacros son necesarios para estar preparados y actuar rápidamente ya que está en juego la vida de nuestros vecinos"

El edil de Emergencias de La Nucía, Pepe Cano, y el Jefe de la Policía Local, Javier Burrueco, han comentado en Más de uno Marina Baixa todos los detalles del "Simulacro de Emergencia por Inundación” coordinado por el 112 Comunitat Valenciana. Esta acción está contemplada dentro del “Plan Territorial Municipal de Riesgo de Emergencias” y su objetivo era comprobar la coordinación de todas unidades básicas de intervención: seguridad implicados: Bomberos, Guardia Civil, Policía Local, Protección Civil, USAR-13, Ambulancias, Brigada Municipal de Emergencias, ver los aspectos a mejorar y estar preparados por si se produjera una situación real de emergencia