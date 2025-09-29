LA NUCÍA

Pepe Cano: "Los simulacros son necesarios para estar preparados y actuar rápidamente ya que está en juego la vida de nuestros vecinos"

El edil de Emergencias de La Nucía, Pepe Cano, explica cómo se realizó el primer “Simulacro de Emergencia por Inundación” que se realiza en la comarca de la Marina Baixa y uno de los primeros que se realiza a nivel provincial y autonómico. Una acción que será necesaria realizar anualmente para implementar el “Plan Territorial Municipal de Riesgo de Emergencias” de La Nucía

Onda Cero Marina Baixa

Marina Baixa |

El edil de Emergencias de La Nucía, Pepe Cano, y el Jefe de la Policía Local, Javier Burrueco, han comentado en Más de uno Marina Baixa todos los detalles del "Simulacro de Emergencia por Inundación” coordinado por el 112 Comunitat Valenciana. Esta acción está contemplada dentro del “Plan Territorial Municipal de Riesgo de Emergencias” y su objetivo era comprobar la coordinación de todas unidades básicas de intervención: seguridad implicados: Bomberos, Guardia Civil, Policía Local, Protección Civil, USAR-13, Ambulancias, Brigada Municipal de Emergencias, ver los aspectos a mejorar y estar preparados por si se produjera una situación real de emergencia

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer