Más de 50 colectivos y 40 actuaciones culturales en la celebración de este Día Internacional en l´Alfàs del PI

Martine Mertens, concejala de Residentes Internacionales y el médico, Willard Echenique, nacido en Perú pero afincado en l'Alfàs y ha sido el médico de cabecera del municipio durante muchos años hasta su jubilación, nos cuentan todas las actividades que se van a desarrollar en la explanada de la Casa de Cultura de L’Alfàs del Pi que acogerá una nueva edición del Día Internacional, un evento festivo y multicultural que, desde su creación en 2007, se ha convertido en uno de los principales referentes de integración y diversidad en la Marina Baixa. La jornada se celebrará de 11:00 a 17:30 horas y contará con la participación de medio centenar de asociaciones y colectivos de residentes internacionales del municipio.