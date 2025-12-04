Llega a la Vila Joiosa el experimento social 'the moVIHe' para dar visibilidad al estigma y el desconocimiento entorno al VIH

La presentación de ‘the moVIHe’ se enmarca en el Día Mundial del VIH, que cada año recuerda que esta infección sigue siendo un reto sanitario global. Actualmente, cerca de 40 millones de personas viven con VIH en el mundo. En España, se notifican alrededor de 3.200 nuevos diagnósticos anuales y se estima que unas 11.000 personas viven con VIH sin diagnosticar, lo que subraya la necesidad de iniciativas como esta para impulsar la detección precoz y reducir el estigma.

Hay realidades que no se ven, pero se sienten y forman parte de la vida cotidiana, aunque permanezcan invisibles. El VIH es una de ellas y no porque no existan grandes avances, sino porque todavía convive con barreras no visibles como el desconocimiento, los prejuicios y el estigma. Este es el punto de partida de ‘the moVIHe’, un experimento social dirigido por la doctora Inmaculada Jarrín y que ha sido posible gracias a la colaboración de la Asociación RIS y el apoyo de Gilead Sciences. La iniciativa, que ha contado con 14 participantes anónimos, dos testimonios de personas con VIH y un panel de 5 expertos, ha dado lugar a tres cortometrajes –que se proyectarán hoy por primera vez de 18:00 –21:30 horas– en el Auditorio Llar del Pensionista en Villajoyosa, Alicante, con el fin de acercar a la sociedad una mirada más actual, humana y rigurosa sobre el VIH.

‘the moVIHe’ refleja que el estigma en torno a las vías de transmisión del VIH no solo condiciona la percepción social, sino que también disuade a muchas personas de realizarse la prueba, favoreciendo diagnósticos tardíos. Asimismo, los resultados muestran que, aunque la transmisión del VIH no es sencilla, cualquier persona con vida sexual activa puede estar potencialmente expuesta.