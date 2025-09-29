José Mercé, Sole Giménez y Beret son algunas de las propuestas de la nueva programación cultural de La Nucía

El edil de Cultura de La Nucía, Pedro Lloret, destaca que el espacio nuciero presenta su temporada 2025-2026 con 35 actuaciones que incluyen música, teatro, humor, ópera, zarzuela y espectáculos familiares, de los que el 43% serán gratuitos o solidarios.

El apartado musical reúne una amplia variedad de estilos. El pop urbano de Beret llegará el 17 de enero con la gira de su nuevo disco, mientras que el flamenco clásico volverá con José Mercé el 21 de febrero, tras su exitoso paso por el auditorio en 2024. Sole Giménez presentará su gira Celebración el 13 de diciembre, repasando éxitos propios y de su etapa con Presuntos Implicados. Diana Navarro ofrecerá el 7 de marzo un concierto con motivo de su 20 aniversario sobre los escenarios. La música negra estará representada por la jazzwoman Catherine Russell (15 de noviembre), ganadora de un Grammy, y por el espectáculo internacional The Best of Soul (31 de enero). El calendario también incluye figuras icónicas como Maggie Reilly, voz de Mike Oldfield en los 80 (6 de marzo), y El Consorcio (11 de enero), herederos del legado de Mocedades. La música melódica tendrá otro exponente con Lorenzo Santamaría (18 de abril).

El teatro nacional recala en La Nucía con la obra “Asesinato en el Orient Exprés”, protagonizada por Juanjo Artero (25 de abril), además de la comedia “Hermanas” de Taules Teatre (28 de febrero). El género lírico tendrá su espacio con la ópera “La Traviata” (7 de febrero) y la zarzuela “La Revoltosa” (16 de mayo). También destaca el ballet “El Cascanueces” (20 de diciembre), a cargo del Ballet de la Ópera Nacional de Kirguistán en su primera visita a España.

El humor estará presente con el trío Clownic, surgido de Tricicle, con su espectáculo Tomás, el extraordinario hombre normal (25 de octubre), y con el popular monologuista Luis Piedrahita (22 de febrero), conocido por su participación en El Hormiguero

La temporada se completa con la música clásica de la Unió Musical La Nucía, que ofrecerá varios conciertos, y con la participación de formaciones como el Orfeón Alicante, la Jove Orquestra de la Generalitat Valenciana y la OJPA (Orquesta de Jóvenes de la Provincia de Alicante), todas con actuaciones gratuitas.

El público familiar contará con propuestas como CantaJuego (21 de marzo) con doble sesión, y el musical “Blancanieves y el espejo mágico” (10 de enero).

Las entradas ya están a la venta en entradas.com, Instanticket (tel. 902 444 300) y en las taquillas del auditorio. Habrá descuentos para menores de 16 años, Carnet Jove, jubilados, pensionistas y grupos.