Intenso programa festero para el Mig Any Fester de La Nucía

Para este “mig any fester” se ha diseñado un intenso programa de actos que arrancará el viernes 13 de marzo. La fiesta comenzará a las 20 horas con la apertura de la carpa y servicio de cena a cargo dels Majorals 2026 Penya Els Festers. Tras la cena arrancará la segunda edición del concurso de Playbacks de Penyes. Tras este certamen, tendrá lugar la actuación de Teniente Vinilo y cerrará la noche la actuación de Mike.

El sábado 14 de marzo arrancará a las 9 de la mañana con la “tradicional despertà” por las calles de La Nucía al ritmo de la Bandeta La Marina. A las 10 horas se celebrará el “esmorzar fester” la carpa festera habilitada por el Ayuntamiento de La Nucía en el parking de Les Nits, con servicio de barra a cargo dels Majorals 2026 Penya Els Festers. Tras reponer fuerzas, a las 11,30 horas se realizará la concentración e imposición de las insignias a les penyes, a cargo de Mari Aznar, reina de Fiestas de La Nucía y su Corte de Honor, el acto será amenizado por las bandetas La Marina, La Bona y l’Electrika.

A las 13,00h en la plaça Major se disparará una “gran mascletà” a cargo de la Pirotecnia Vulcano. Tras la pólvora vendrá el “Dinar Fester” en la carpa festera en la plaça de Les Nits, con servicio de tapas, comida “cus-cús”, a precios populares. Las reservas de mesas se deben realizar a través del teléfono 675 341 571 y 676 071 727.

Tras la comida dará comienzo el “tardeo” con las actuaciones de David Kratos y Xeco Rojo. También habrá espacio para los más pequeños con juegos a cargo de Animaciones Trokoló. Tras la cena a cargo de Majorals 2026 Penya Els Festers, tendrá lugar la actuación de la orquesta Human. La entrada a la carpa festera será libre y gratuita.