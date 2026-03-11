Sábado 13 y domingo 14 de marzo

Intenso programa festero para el Mig Any Fester de La Nucía

La Nucía celebrará la sexta edición del “Mig Any Fester” el viernes 13 y sábado 14 de marzo que contará con despertà, esmorzar fester, mascletà, tardeo festero, “imposició d’insígnies” y actuaciones musicales. Los actos estarán centralizados en una gran “carpa festera”, situada en la plaça de Les Nits como nos explican Cristóbal Llorens, edil de Fiestas y Diego Llorca, presidente Associació de Penyes

Marta Llinares

La Nucía |

Para este “mig any fester” se ha diseñado un intenso programa de actos que arrancará el viernes 13 de marzo. La fiesta comenzará a las 20 horas con la apertura de la carpa y servicio de cena a cargo dels Majorals 2026 Penya Els Festers. Tras la cena arrancará la segunda edición del concurso de Playbacks de Penyes. Tras este certamen, tendrá lugar la actuación de Teniente Vinilo y cerrará la noche la actuación de Mike.

El sábado 14 de marzo arrancará a las 9 de la mañana con la “tradicional despertà” por las calles de La Nucía al ritmo de la Bandeta La Marina. A las 10 horas se celebrará el “esmorzar fester” la carpa festera habilitada por el Ayuntamiento de La Nucía en el parking de Les Nits, con servicio de barra a cargo dels Majorals 2026 Penya Els Festers. Tras reponer fuerzas, a las 11,30 horas se realizará la concentración e imposición de las insignias a les penyes, a cargo de Mari Aznar, reina de Fiestas de La Nucía y su Corte de Honor, el acto será amenizado por las bandetas La Marina, La Bona y l’Electrika.

A las 13,00h en la plaça Major se disparará una “gran mascletà” a cargo de la Pirotecnia Vulcano. Tras la pólvora vendrá el “Dinar Fester” en la carpa festera en la plaça de Les Nits, con servicio de tapas, comida “cus-cús”, a precios populares. Las reservas de mesas se deben realizar a través del teléfono 675 341 571 y 676 071 727.

Tras la comida dará comienzo el “tardeo” con las actuaciones de David Kratos y Xeco Rojo. También habrá espacio para los más pequeños con juegos a cargo de Animaciones Trokoló. Tras la cena a cargo de Majorals 2026 Penya Els Festers, tendrá lugar la actuación de la orquesta Human. La entrada a la carpa festera será libre y gratuita.

