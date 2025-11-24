"Hablemos de Cáncer sin miedo", II Congreso de Anémona en Benidorm

Programa del Concgreso:
Viernes 28 de Noviembre
16:30 – 17:15
Ejercicio físico y cáncer: una mirada desde la salud y el entrenamiento
Ponente: D. José Vidal - Entrenador personal, docente internacional y
apasionado del movimiento
17:15 – 18:00
Nutrición y cáncer: claves para la intervención clínica y preventiva
Ponente: Dr. Omar Hernández - Investigador y 3er Premio Nacional de
Medicina del Deporte 2025
18:00 – 19:45
Mesa redonda: Cáncer y entorno hospitalario
Participantes:
Dr. Santos – Oncología Radioterápica
D. José Vicente Pascual - Director del Centre de Salut Pública
de Benidorm
Dr. Alejandro Trujillo – Médico Paliativista
29 Noviembre - Sábado mañana
09:30 – 10:15
El futuro de los tratamientos oncológicos
Ponente: Dr. Ángel Guerrero - Oncólogo médico. Especialista en cáncer de mama en el
Instituto Valenciano de Oncología.
10:15 – 11:00
Cirugía oncológica: avances y retos
Ponente: Dr. Fernando Carbonell - Médico adjunto del servicio de Cirugía General y
Digestiva del IVO
11:00 – 11:45
La importancia de la intervención estética en oncología
Ponente: Dra. Yolanda Espinosa - Médico especialista en Obstetricia y Ginecología y
Máster en Medicina Estética Integral y Antienvejecimiento
11:45 Café
12:00 – 13:30
Mesa redonda: Experiencias 360
Un espacio multidisciplinar con profesionales sanitarios, instituciones y
pacientes.
Participantes:
Dña. Angela Zaragozí – Concejala de Igualdad y Bienestar Social
Dña. Jessica Sanchis - Psicooncóloga
Carmen Izquierdo – Afectada de Anémona
Verónica García – Afectada de Anémona
13:30 – 14:00 → Clausura y agradecimientos