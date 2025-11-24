28 y 29 de noviembre

"Hablemos de Cáncer sin miedo", II Congreso de Anémona en Benidorm

María Botella, presidenta de Anémona, explica que se trata de un congreso para abordar el cáncer desde una visión multidisciplinar con profesionales sanitarios, instituciones y pacientes.

El programa incluirá ponencias sobre ejercicio físico y nutrición en oncología, así como sobre los avances previstos en tratamientos y cirugía. También se tratará la importancia de la intervención estética en la recuperación de las pacientes. Dos mesas redondas permitirán analizar el entorno hospitalario y compartir experiencias 360 entre especialistas y afectadas

Marta Llinares

Marina Baixa |

Programa del Concgreso:

Viernes 28 de Noviembre

16:30 – 17:15

Ejercicio físico y cáncer: una mirada desde la salud y el entrenamiento

Ponente: D. José Vidal - Entrenador personal, docente internacional y

apasionado del movimiento

17:15 – 18:00

Nutrición y cáncer: claves para la intervención clínica y preventiva

Ponente: Dr. Omar Hernández - Investigador y 3er Premio Nacional de

Medicina del Deporte 2025

18:00 – 19:45

Mesa redonda: Cáncer y entorno hospitalario

Participantes:

Dr. Santos – Oncología Radioterápica

D. José Vicente Pascual - Director del Centre de Salut Pública

de Benidorm

Dr. Alejandro Trujillo – Médico Paliativista

29 Noviembre - Sábado mañana

09:30 – 10:15

El futuro de los tratamientos oncológicos

Ponente: Dr. Ángel Guerrero - Oncólogo médico. Especialista en cáncer de mama en el

Instituto Valenciano de Oncología.

10:15 – 11:00

Cirugía oncológica: avances y retos

Ponente: Dr. Fernando Carbonell - Médico adjunto del servicio de Cirugía General y

Digestiva del IVO

11:00 – 11:45

La importancia de la intervención estética en oncología

Ponente: Dra. Yolanda Espinosa - Médico especialista en Obstetricia y Ginecología y

Máster en Medicina Estética Integral y Antienvejecimiento

11:45 Café

12:00 – 13:30

Mesa redonda: Experiencias 360

Un espacio multidisciplinar con profesionales sanitarios, instituciones y

pacientes.

Participantes:

Dña. Angela Zaragozí – Concejala de Igualdad y Bienestar Social

Dña. Jessica Sanchis - Psicooncóloga

Carmen Izquierdo – Afectada de Anémona

Verónica García – Afectada de Anémona

13:30 – 14:00 → Clausura y agradecimientos

