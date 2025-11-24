"Hablemos de Cáncer sin miedo", II Congreso de Anémona en Benidorm

Programa del Concgreso:

Viernes 28 de Noviembre

16:30 – 17:15

Ejercicio físico y cáncer: una mirada desde la salud y el entrenamiento

Ponente: D. José Vidal - Entrenador personal, docente internacional y

apasionado del movimiento

17:15 – 18:00

Nutrición y cáncer: claves para la intervención clínica y preventiva

Ponente: Dr. Omar Hernández - Investigador y 3er Premio Nacional de

Medicina del Deporte 2025

18:00 – 19:45

Mesa redonda: Cáncer y entorno hospitalario

Participantes:

Dr. Santos – Oncología Radioterápica

D. José Vicente Pascual - Director del Centre de Salut Pública

de Benidorm

Dr. Alejandro Trujillo – Médico Paliativista

29 Noviembre - Sábado mañana

09:30 – 10:15

El futuro de los tratamientos oncológicos

Ponente: Dr. Ángel Guerrero - Oncólogo médico. Especialista en cáncer de mama en el

Instituto Valenciano de Oncología.

10:15 – 11:00

Cirugía oncológica: avances y retos

Ponente: Dr. Fernando Carbonell - Médico adjunto del servicio de Cirugía General y

Digestiva del IVO

11:00 – 11:45

La importancia de la intervención estética en oncología

Ponente: Dra. Yolanda Espinosa - Médico especialista en Obstetricia y Ginecología y

Máster en Medicina Estética Integral y Antienvejecimiento

11:45 Café

12:00 – 13:30

Mesa redonda: Experiencias 360

Un espacio multidisciplinar con profesionales sanitarios, instituciones y

pacientes.

Participantes:

Dña. Angela Zaragozí – Concejala de Igualdad y Bienestar Social

Dña. Jessica Sanchis - Psicooncóloga

Carmen Izquierdo – Afectada de Anémona

Verónica García – Afectada de Anémona

13:30 – 14:00 → Clausura y agradecimientos