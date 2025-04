Garage Rules, el Festival de Cultura Kustom de La Nucía

El objetivo del VIII Garage Rules es mostrar todas las facetas artísticas que engloba la denominada Kustom Kulture. La cultura de personalizar vehículos, plasmar arte sobre objetos de uso cotidiano, del tatuaje más tradicional, mostrar obras de ilustradores apasionados por esta cultura, ropa retro de los años 50, etc. Todo ello amenizado con actuaciones musicales en directo durante dos intensos días, con DJ´s que recuperan el sonido peculiar de los vinilos. También se habilitará una zona gastronómica para recuperar fuerzas, con cuatro Food Trucks.

Uno de los organizadores del evento, Pepe Rogles, explicaba en Más de uno Marina Baixa que en esta octava edición "contaremos con la presencia de Buster Wise, un increíble ilustrador, que vendrá desde Polonia para participar en La Nucía en “Garage Rules”. Wise ha participado en diferentes festivales europeos de Kultura Kustom, y trabajado con grandes marcas del sector como concesionarios de Harley Davidson, etc. También tendremos la visita desde Italia el polifacético artista tatuador Elia Ilmancino"

Rogles asegura que uno de los atractivos del Garage Rules de La Nucía serán las actuaciones en directo de diferentes grupos de rock and roll. El viernes 18 de abril subirán al escenario “The Ubangi Stomp” (18 horas) y “Les Pick Ups” y el sábado 19 de abril será el turno de los grupos “Kevin & the Cat Rhythm” (12 horas), “Slideboy Vegas and the Blues Buddies” (14 horas) y “Raunchy!” (21 horas)