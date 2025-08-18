La exposición 'Altibajos: la travesía de Ansiedad' se inaugura mañana en la Casa de la Cultura de l'Alfàs

Hoy hablamos con Sara Abrain (Sarabrasai) y Manuela Salinas (Manuela S.M.), amigas y compañeras en la universidad, sobre su primera exposición conjunta: 'Altibajos: la travesía de Ansiedad', un viaje a través de los sentimientos y sensaciones que se experimentan cuando se sufre ansiedad. Ambas artistas nos cuentan todos los detalles sobre qué podremos encontrar en esta exposición autobiográfica, el proceso de creación y cómo ha sido trabajar de manera conjunta.

La exposición se inaugurará mañana, martes 19 de agosto, en la Sala de Exposiciones de la Casa de la Cultura de l'Alfàs del Pi.