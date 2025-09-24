Expertos en salud y bienestar participarán en el II Congreso Internacional Pura Vida en l'Alfàs del Pi.

La edil de Bienestar de l'Alfàs del Pí, Marisa Cortés, y la coordinadora del Congreso Pura Vida, Susana Ruiz,

han explicado que con más de 15 horas de formación, el congreso se estructurará en conferencias magistrales y mesas redondas, abordando temas clave sobre ejercicio físico, nutrición, marca personal y emociones, entre otros. A lo largo de la jornada, los asistentes podrán aprender de reconocidos ponentes y obtener herramientas prácticas para mejorar su vida y su carrera profesional.

El congreso contará con figuras de gran prestigio, como José Vidal, entrenador personal y docente internacional, quien abordará el tema “Más que moverse, vivir mejor: entrenamiento funcional”. Además, Andrés Oller, coach emocional y experto en liderazgo personal, ofrecerá la conferencia "No es suerte, son valores". María Casas, farmacéutica, nutricionista y entrenadora, hablará sobre "El poder de los hábitos: tu pasaporte a más años y mejor vida".

Omar A. Hernández-López, investigador en fisiología del ejercicio, ofrecerá su perspectiva sobre el “Fitness mitocondrial como eje de la salud metabólica: un enfoque integrador desde la nutrición y el ejercicio”. También se presentará Luiz Carnevalli, doctor en Biología Celular y Molecular, quien tratará el tema de “Liderar con sentido: habilidades esenciales para inspirar y construir equipos con alma”.

Otros ponentes destacados incluyen a Paloma Quintana, dietista-nutricionista, quien hablará sobre “Comer para no dejar de ser: nutrición contra la sarcopenia”; Sonsoles Hernández Sánchez, experta en ejercicio y enfermedad renal, que profundizará en "La realidad de entrenar a personas que viven una segunda oportunidad", y César Chávez, doctor en actividad física y salud, quien compartirá sus conocimientos sobre "Códigos de movimiento: estrategias fisiológicas para una longevidad activa". El congreso también incluirá dos mesas redondas de gran relevancia. La primera, titulada "Transformación real: el ejercicio como motor de cambio en la edad adulta" y "Mujer, menopausia y entrenamiento en la madurez".

, concejala de Sanidad de l'Alfàs del Pi, ha destacado la importancia de iniciativas como el Congreso Internacional Pura Vida. “El envejecimiento saludable es una de las prioridades de nuestra comunidad. Promover la importancia de la nutrición adecuada y el ejercicio físico es fundamental para garantizar una vida activa y plena en la madurez. El Congreso Pura Vida es una excelente oportunidad para aprender de los mejores expertos y llevar estos conocimientos a nuestra vida diaria. Estoy convencida de que los participantes saldrán de este evento con nuevas herramientas para mejorar su bienestar físico y mental”, ha declarado