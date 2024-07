David Domenech, Director de l'Agrupació Musical Mediterráneo de la Vila Joiosa, ha participat en 'Música, Pólvora i Desembarc' a la secció 'Músic i Fester', patrocinada per Autonáutica, i ens ha recomenat la marxa cristiana 'Templaris d'Albaida' de Vicent Pérez Esteban. Segons ens conta Domenech es tracta d'una marxa molt potent que l'autor es va escriure per a ell mateix quan va ser capità i als seus acords hi ha referències a 'La Muixeranga' i a l'Himne d'Albaida