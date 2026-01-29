Entrevista: Manuel Sala gerente de la Zona Este de Ecovidrio

Bajo la campaña “Vota con Vidrio”, Ecovidrio convierte el reciclaje en una votación popular entre los 18 artistas del festival mediante contenedores tematizados y que estarán desplegados por toda la ciudad.

El 14 de febrero, coincidiendo con la final del Benidorm Fest, se premiará con un galardón de vidrio 100 % reciclado al artista que haya recibido más votos en forma de residuos de envases de vidrio en su contenedor personalizado, El contenedor que recoja la mayor cantidad de vidrio reciclado determinará el ganador de esta iniciativa, que será galardonado con un trofeo elaborado con vidrio 100 % reciclado, creado especialmente para la ocasión por la artista del vidrio Sara Sorribes.

La colaboración refuerza el compromiso de la ciudad con la sostenibilidad y vincula música, participación ciudadana y reciclaje de residuos de envases de vidrio. Solo en 2025 en junio, julio y agosto Benidorm creció un 10% en el deposito y reciclaje en los contenedores repartidos por la ciudad, con un millón doscientos mil kilos recogidos en todos los contenedores de ecovidrio.