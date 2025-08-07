COMUNIDAD DE REGANTES

La Comunidad de Regantes de Villajoyosa impulsa la modernización del regadio con el riego por goteo

Pedro Alemany, Presidente de la Comunidad de Regantes de Villajoyosa, nos cuenta todos los detalles de estas obras cuya subvención supera los 300.000 euros.

Onda Cero Marina Baixa

Villajoyosa |

La primera fase de las obras incluye Rancallosa y el clou del novio, y ha contado con una subvención superior a 300.000 euros por parte de la Consellería de Agricultura. Esta actuación permitirá a los regantes de la zona conectarse a la nueva infraestructura.

Ademásse plantea una segunda fase, que discurrirá por la parte izquierda del río Amadori hasta el casco urbano, con el objetivo que el Ayuntamiento pueda utilizar agua regenerada para el riego de jardines. Esto supondrá un importante ahorro de agua potable destinada al consumo.

