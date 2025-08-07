La Comunidad de Regantes de Villajoyosa impulsa la modernización del regadio con el riego por goteo

La primera fase de las obras incluye Rancallosa y el clou del novio, y ha contado con una subvención superior a 300.000 euros por parte de la Consellería de Agricultura. Esta actuación permitirá a los regantes de la zona conectarse a la nueva infraestructura.

Ademásse plantea una segunda fase, que discurrirá por la parte izquierda del río Amadori hasta el casco urbano, con el objetivo que el Ayuntamiento pueda utilizar agua regenerada para el riego de jardines. Esto supondrá un importante ahorro de agua potable destinada al consumo.