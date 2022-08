APTUR denuncia la falta de billetes de AVE Madrid Alicante para otoño que "lastra" las reservas

La Asociación de Apartamentos Turísticos de Benidorm y la Comunidad Valenciana (APTUR) afirma que la política de venta de billetes de AVE Madrid´- Alicante por parte de Renfe está suponiendo “un perjuicio brutal” para el sector turístico de toda la provincia.

En declaraciones a Onda Cero Marina Baixa el presidente de APTUR, Miguel Ángel Sotillos, ha asegurado que hasta ayer “era imposible reservar un billete de AVE Madrid-Alicante para el mes de octubre porque no había billetes disponibles a la venta” mientras que sí estaban a la venta los billetes Madrid-Valencia para las mismas fechas. Recuerda que una situación similar ya se produjo a principios del mes de julio “y nos hizo mucho daño y ahora está volviendo a pasar”.

Sotillos recalca que “no es que los billetes estén ocupados, es que no se han puesta a la venta y ni siquiera se pueden reservar y no entendemos por qué sucede esto”. Los empresarios de los apartamentos turísticos apuntan a que esta falta de billetes está repercutiendo directamente en el volumen de reservas de apartamentos turísticos para otoño. “En las fechas en las que estamos, a un mes y medio vista, que no estén a la venta los billetes AVE de una de las líneas de Renfe más rentables de España no tiene ninguna explicación” lamenta Sotillos quien añade que “los turistas primero reservan el billete y si no tienen disponibilidad, esperan para hacer sus reservas o deciden cambiar de destino”.

APTUR reclama para la provincia de Alicante “las conexiones que nos merecemos con el dinero que se genera y se aporta al Estado” desde el sector turístico y apunta a que las malas conexiones “no hacen más que maltratar a la provincia de Alicante, turísticamente hablando, porque dificultan que los turistas puedan venir”.

En cuanto a la temporada turística los apartamentos turísticos están viendo cumplidas sus expectativas con una ocupación media de en torno al 85% y en algunas zonas como las ciudades de Valencia y Alicante o la zona de Denia con picos de ocupación del 95%. En el caso de Benidorm el porcentaje se queda en el 85% “porque hay muchas plazas y es más difícil llenarlo todo, aunque tenemos asociados que están al 95%” explica Sotillos.

En cualquier caso, la media del mes no va a bajar del 85% en toda la Comunitat Valenciana y en lo que respecta al puente del 15 de agosto prácticamente todos los destinos han registrado un lleno técnico. “Hay mucha gente, se ve vida en las calles, los comercios están facturando, la hostelería teniendo trabajo, el dinero se mueve y eso genera empleo, impuestos y actividad económica que es lo que nos hace falta a todos para recuperarnos de estos años de pandemia” concluye el presidente de APTUR.