Ángela Company, primera concejal de La Vila (1927)

Hoy vamos a hablar de la primera mujer concejal de Villajoyosa. No viajamos a la Transición para conocerla, ni a la segunda república, sino a la dictadura de Primo de Rivera, primer momento en la historia de España en la que se permitió a algunas mujeres acceder cargos públicos, incluyendo poder ser alcaldesas y concejales… o concejalas. Y es que ya existía un debate sobre el término.

Así lo expresaba un artículo publicado en La Voz en 1924: "Nuestra opinión es que las señoras y señoritas que desempeñan el cargo de concejal no pueden llamarse concejalas. Pueden llamarse cualquier otra cosa, pero concejalas no. ¿Cómo distinguir a la concejala consorte de la concejala en propiedad? Sin meternos a prejuzgar la cuestión creemos que esto no tiene vuelta de hoja".

Cien años después, seguimos con el mismo debate. concejal o concejala, lo que más prefieran, fue nuestra protagonista de hoy, Doña Ángela Company Sánchez, o Sanchís, que las transcripciones de la época fallan.

No sabemos cuándo nació, ni dónde, ni dónde ni cuando murió. Pero sabemos que en 1923 llegó a Villajoyosa, de Albatera, para dar clases en el grupo escolar Alvaro Esquerdo.

Y Cómo no sería la Señorita Ángela, para en apenas cuatro años, se convirtiera en la primera concejal de La Vila, y además, segunda teniente alcalde y miembro activo de la Junta de Instrucción publica, el entonces consejo escolar

Aquel año, 1923, fue el primero de la Dictadura de Primo de Rivera, se nos concedió una representación parcial en los ayuntamientos y en la Asamblea Nacional.y, el 8 de marzo de 1924, se aprobó el Nuevo Estatuto Municipal, que otorgó por primera vez a la mujer un voto limitado en las elecciones municipales. Limitado porque sólo podían ejercerlo las mujeres mayores de 23 años cabeza de familia, viudas o solteras, con casa propia, que vivieran independientes y que figuraran en el padrón. Se excluía a las casadas y a las prostitutas. No me pregunten por qué.

El caso es que gracias a ese estatuto, mujeres como Angela Company podían entrar en política, y eso hizo, en 1927, en el pueblo pesquero al que llegó para ser sólo maestra.

Aquel año, por cierto, se inauguraba en La Vila el servicio telefónico urbano e interurbano y se tramitó la solicitud de más escuelas. Las crónicas cuentan además que aquel 1927, la hacienda municipal sufrió un duro quebranto por la subida del precio… del vino. También en 1927 Vicente Lloret Pérez mandó construir un chalet en la calle Colón, el "Centella", cuyas obras acabaron en el 29, y cuya idea era utilizarlo como residencia habitual.

Angela Fue concejal de La Vila hasta 1930, hasta la caída de la dictadura, tras la cual se disolverían todos los ayuntamientos de España.

Tras el régimen, las mujeres desaparecieron brevemente de las instituciones, como lo hizo su limitado derecho a voto sin haber podido llegar a votar unas elecciones generales.

Volvió el derecho poco después, esta vez para todas las mujeres, con la Constitución de 1931, norma fundamental de la Segunda República. En 1933 las mujeres por primera vez pudieron votar unas elecciones generales en España. Ese año, curiosamente, nuestra concejal abandona La Vila.

Angela Company se marchó en 1933 a dar clase en la Pobla del Farnals, en Valencia, y a partir de ese año, perdemos la pista a una concejal histórica de La Vila, la primera.

Mi agradecimiento en el descubrimiento de esta mujer con historia al cronista oficial de La Vila, Albert, Alcaraz.