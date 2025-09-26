Altea celebra sus Fiestas Mayores y de Moros y Cristianos con un completo programa hasta el 5 de octubre

La celebración comenzó el jueves con la tradicional Nit de Saludes, una noche festiva en la que las 20 filaes de la localidad se disfrazan en un ambiente distendido y lleno de humor.

Entre los actos más esperados destacan los grandes desfiles de Moros y Cristianos. La entrada cristiana tendrá lugar el sábado 27 de septiembre a las 20:00 horas, mientras que el desfile moro se celebrará el lunes 29 a la misma hora. El domingo 28 está reservado para los actos religiosos en honor al Santísimo Cristo del Sagrario, patrón de la localidad. A las 12:00h se oficiará la misa solemne y, ya por la tarde, a las 20:00h, partirá la tradicional procesión con la imagen del Cristo por las calles del centro histórico.

Una vez finalizados los días grandes, el ambiente festivo se mantiene con actividades complementarias. El miércoles 1 de octubre, a las 18:00h, el Dúo Ibiza animará la tarde en el CIM, seguido de una merienda popular. El sábado 4 se celebrará el esperado Correbars con la Bandera Bèrnia a partir de las 18:00, y esa misma noche, a las 23:00h, tendrá lugar el festival gratuito ‘Fesporrat’. Como colofón, el domingo 5 de octubre se desarrollará el V Encuentro de Boixets d’Altea y por la tarde una partida de Pilota Valenciana.