El Levante UD destituye a Julián Calero y Vicente Iborra junto a Álvaro del Moral, se hacen cargo del equipo

El Levante ha destituido al entrenador Julián Calero este domingo después de la derrota contra el Athletic club de este sábado en el Ciutat de València (0-2), la cuarta consecutiva, y que deja al equipo penúltimo con nueve puntos.

Desde el Levante se ha comunicado que el consejo de administración y la dirección deportiva de la entidad han acordado la no continuidad de Julián Calero como entrenador del primer equipo masculino.

El equipo levantinista se vio superado por el Athletic Club en su estadio, donde no ha logrado ganar en toda la temporada, y la entidad decidió destituir al entrenador que el año pasado logró el ascenso y el campeonato de Segunda División.

A la conclusión del partido ante el equipo vizcaíno, el consejo de administración del Levante se reunió de urgencia en el Ciutat de València para analizar la situación de su entrenador, Julián Calero, y a la finalización de la misma no se garantizó su continuidad.

El presidente levantinista, Pablo Sánchez, aseguró al poco de acabar la reunión de la noche del sábado que en las próximas horas se iba a seguir analizando el futuro de Calero y este domingo, tras dirigir la sesión de entrenamiento, el técnico ha sido relevado en su cargo.

Iborra y Del Moral, interinos

Vicente Iborra y Álvaro del Moral asumirán la dirección del primer equipo masculino a partir de mañana lunes, cuando está previsto que la plantilla se ejercite desde las 9:30 horas en la Ciudad Deportiva.

Tras retirarse como futbolista el pasado verano, Iborra inició una nueva etapa en el club como asistente principal de Julián Calero, aportando su experiencia y liderazgo. Por su parte, Del Moral, comenzó su andadura como entrenador en los banquillos de los equipos de la Cantera Granota y actualmente dirige al Atlético Levante UD.