El Valencia tiene tres días para decidir si recupera a Gonzalo Villar por un millón de euros

La entidad ché deberá aclarar si prefiere recuperar al internacional Sub-21 o ingresar cuatro millones de euros de la AS Roma ; el futbolista sigue entrenándose en el Elche CF y podría jugar el domingo en Almería

La cuenta atrás para el traspaso de Gonzalo Villar ya está en marcha. El Elche CF trasladó este pasado jueves la oferta de la AS Roma al Valencia y ahora debe ser el conjunto ché el que decida si ejerce o no el derecho de tanteo que tiene a su favor. Dispone de tres días para responder, a contar a partir de este viernes. Si no lo hace, el jugador será traspasado el lunes por cinco millones de euros, de los que cuatro irían a las arcas del Valencia y uno, a las del Elche. Además, ambos clubes se repartirán los derechos de formación y contribución por solidaridad de acuerdo con el Reglamento FIFA al tratarse de un traspaso internacional.

Gonzalo Villar tiene previsto entrenarse esta mañana en el Polideportivo Altabix para continuar preparando el encuentro ante el líder de Segunda, el Almería. De hecho, no se descarta que pueda estar presente en el estadio Juegos del Mediterráneo, el domingo a las 16:00 horas. Todo dependerá de lo centrado que esté el futbolista murciano para afrontar este duelo que puede suponer su despedida definitiva. La oferta está sobre la mesa y, al margen de lo que pueda suceder el domingo, la propuesta es firme para hacerse efectiva. Pacheta aclarará la situación este mediodía en rueda de prensa. Lo mismo hará Albert Celades en Valencia, en la previa del encuentro de LaLiga frente al Barcelona.

Gonzalo Villar posa con la camiseta de la Selección española en el estadio Martínez Valero. / Elche CF

Por otro lado, la Roma ofrece a Gonzalo Villar un contrato de cuatro años y las últimas informaciones apuntan a que las cifras de su nueva ficha serían mucho más elevadas que las dadas a conocer en un principio (300.000 euros por curso). De ahí que el Valencia no tenga claro la posibilidad de igualar la propuesta de la Roma por este jugador de 21 años. César Sánchez, Jorge López y Miguel Ángel Corona tendrán que decidir si pagan un millón de euros para recuperar talento o prefieren ingresar cuatro millones para hacer caja y desprenderse definitivamente del futbolista. Si hacen valer el derecho de tanteo y recuperan el 100% de Gonzalo Villar, hay muchas opciones de que el futbolista acabe el curso, en calidad de cedido, en el Elche.