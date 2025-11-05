Yago de Santiago: “Debutar en Primera y contra el Barça es un sueño hecho realidad”

Yago de Santiago está de vuelta. Hace una semana, ante Los Garres en Copa del Rey, disputaba cerca de media hora después de superar una grave lesión de rodilla. Ha estado de baja nueve meses tras pasar por quirófano. Frente al Barça, en Liga, también dispuso de minutos. Cada vez se encuentra más cerca del 100%, aunque prefiere ir con prudencia.

El extremo gallego ha declarado que “debutar en Primera División era un sueño desde pequeño” y ha hecho hincapié en que estrenarse ante el Barça fue “un sueño hecho realidad”. Yago ha querido agradecer a su familia y a los miembros del club el apoyo durante su lesión. También se ha acordado de la afición y de sus compañeros de la pasada temporada.

“A veces hay que escuchar a la rodilla y al cuerpo”, ha afirmado sobre la demora en los plazos de su regreso. Tras estar en convocatoria para Mendizorroza, decidió parar un par de semanas tras no sentirse del todo bien. “La cabeza lo es todo en una lesión como esta”, ha apostillado.

Yago de Santiago es optimista y se ve “mejor” en Primera que en Segunda. La realidad es que en la primera vuelta en la categoría de plata fue de lo mejor del cuadro franjiverde. Ahora espera trasladar ese buen nivel en su debut en la élite. Esta temporada tiene bastante competencia en banda, pero ha dejado claro que “eso es mejor para el equipo”.

Por último, el gallego ha resaltado la importancia del partido de este viernes ante la Real Sociedad para intentar volver a la senda del triunfo tras cuatro jornadas sin ganar. Yago ha mandado un mensaje de tranquilidad a la afición y ha añadido que su apoyo “es vital” para el equipo.