Vuelve a escuchar la Tertulia del Deporte en Onda Cero Elche

El Elche caía en San Mamés ante el Athletic Club en un partido marcado por el penalti de Bigas en el tramo final. Indignación entre la afición franjiverde por la pena máxima señalada. El cuadro ilicitano prolonga su mala dinámica de resultados, pero sigue fuera del descenso gracias al tropiezo del Mallorca en Balaídos.

El choque de este próximo domingo contra el Espanyol se prevé clave en las aspiraciones por la permanencia del Elche. Se medirán los dos peores equipos de 2026. Ninguno ha ganado aún en lo que va de año.

Analizamos la actualidad del Elche con Ismael Perona, Josema San-Matías, Óscar Manteca y Antonio Brotons.