Vuelve a escuchar la Tertulia del Deporte en Onda Cero Elche

El Elche empató en Mestalla y cierra la primera vuelta con seis puntos de margen sobre el descenso. El equipo franjiverde es noveno, a pesar de no haber logrado ningún triunfo a domicilio. En el Martínez Valero es uno de los mejores conjuntos como local, donde solo ha cosechado una derrota.

No fue un buen partido el del Elche ante el Valencia. Diangana adelantó a los ilicitanos en el único disparo a portería, mientras que Pepelu empató de penalti en los últimos minutos. El equipo de Sarabia afronta ahora la Copa del Rey en La Cartuja ante el Betis e iniciará la segunda vuelta recibiendo al Sevilla en el Martínez Valero.

Analizamos la actualidad del Elche con Guillermo Ródenas, Ramón Villagordo, David Villar y Óscar Manteca.