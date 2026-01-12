LOS LUNES, A LAS 14:20 HORAS

Vuelve a escuchar la Tertulia del Deporte en Onda Cero Elche

El equipo franjiverde cierra la primera vuelta en novena posición y a seis puntos del descenso

Felipe Canals

Elche |

El Elche empató en Mestalla y cierra la primera vuelta con seis puntos de margen sobre el descenso. El equipo franjiverde es noveno, a pesar de no haber logrado ningún triunfo a domicilio. En el Martínez Valero es uno de los mejores conjuntos como local, donde solo ha cosechado una derrota.

No fue un buen partido el del Elche ante el Valencia. Diangana adelantó a los ilicitanos en el único disparo a portería, mientras que Pepelu empató de penalti en los últimos minutos. El equipo de Sarabia afronta ahora la Copa del Rey en La Cartuja ante el Betis e iniciará la segunda vuelta recibiendo al Sevilla en el Martínez Valero.

Analizamos la actualidad del Elche con Guillermo Ródenas, Ramón Villagordo, David Villar y Óscar Manteca.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer