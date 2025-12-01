Vuelve a escuchar la Tertulia del Deporte en Onda Cero Elche

El Elche cayó en el Coliseum ante el Getafe de José Bordalás y se prolonga la racha de jornadas sin ganar. Acumula siete partidos sin conocer el triunfo y, además, a domicilio suma cuatro derrotas consecutivas. El duelo de este próximo domingo contra el Girona se prevé fundamental.

Los de Sarabia siguen con cuatro puntos de margen sobre la zona de descenso. El Getafe le planteó un partido incómodo y el conjunto 'azulón' fue más efectivo.

Analizamos la situación del Elche y el choque en el Coliseum con Pepe Márquez, Óscar Manteca, Josema San-Matías y Guillermo Ródenas.