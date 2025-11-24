LOS LUNES, A LAS 14:20 HORAS

Vuelve a escuchar la Tertulia del Deporte en Onda Cero Elche

El equipo franjiverde fue superior en el empate ante el Real Madrid en un encuentro marcado por la polémica arbitral

Felipe Canals

Elche |

El Elche sumó un punto ante el Real Madrid en un encuentro marcado por la polémica arbitral. Los franjiverdes pidieron una falta de Vinicius sobre Iñaki Peña en el tanto del empate de Bellingham. El cuadro ilicitano se puso por delante en el marcador hasta en dos ocasiones gracias a los goles de Aleix Febas y Álvaro Rodríguez.

Los de Sarabia superaron al Real Madrid e incluso sabe a poco el empate. Ahora toca pensar en el Getafe, puesto que el Elche abrirá una nueva jornada este viernes en el Coliseum.

Analizamos el Elche-Real Madrid con Josema San-Matías, David Villar, Óscar Manteca y Ramón Villagordo.

