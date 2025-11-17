Vuelve a escuchar la Tertulia del Deporte en Onda Cero Elche

El Elche recibe este domingo a las 21:00 horas al Real Madrid en el Martínez Valero. El equipo de Xabi Alonso llega con dudas a la cita en tierras ilicitanas, mientras que el cuadro franjiverde acumula cinco jornadas sin conocer el triunfo. Sin duda, las sensaciones son mejores que los resultados para los de Eder Sarabia.

El Martínez Valero se llenará para el Elche-Real Madrid. Los locales tratarán de dar la sorpresa, conscientes de la dificultad del envite. Ya le plantaron cara al Barcelona en Montjuic y quieren poner en aprietos al conjunto 'merengue'.

Analizamos el Elche-Real Madrid con Josema San-Matías, Mario Barrera, José Maldyny y Miguel Ángel Monera.