LOS LUNES, A LAS 14:20 HORAS

Vuelve a escuchar la Tertulia del Deporte en Onda Cero Elche

El equipo ilicitano cae en Montjuic ante el Barça ofreciendo una gran imagen

Felipe Canals

Elche |

El Elche cayó en Montjuic ante el Barça. Los errores en el inicio condenaron a los franjiverdes, que no le perdieron la cara al partido. Los de Sarabia fueron fieles a su estilo e incluso le ganaron la posesión a los de Flick.

Los ilicitanos afrontan ahora una semana corta con partido este viernes ante la Real Sociedad. El Elche necesita una victoria tras sumar solo un punto de doce posibles en las últimas cuatro jornadas de Liga.

Analizamos el Barça-Elche con Óscar Manteca, Guillermo Ródenas, Josema San-Matías y David Villar.

