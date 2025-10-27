Vuelve a escuchar la Tertulia del Deporte de Onda Cero Elche

El Elche cayó en el RCDE Stadium ante el Espanyol. Un tanto de Carlos Romero al inicio del segundo acto fue suficiente para derrocar al cuadro franjiverde. Los de Sarabia dispusieron de alguna oportunidad en la primera parte, pero los blanquiazules fueron superiores.

El equipo ilicitano acumula tres jornadas sin ganar, pero sigue en la zona noble de la clasificación. Tiene cinco puntos de margen sobre el descenso. Esta semana, doble cita: Copa ante Los Garres y Liga ante el FC Barcelona.

Analizamos el Espanyol-Elche y el momento franjiverde con Josema San-Matías, Óscar Manteca, Santi Candel y Pepe Márquez.