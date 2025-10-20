LOS LUNES, A LAS 14:20 HORAS

Vuelve a escuchar la Tertulia del Deporte en Onda Cero Elche

El equipo franjiverde empata ante el Athletic en un partido marcado por la polémica arbitral

Felipe Canals

Elche |

El Elche empataba sin goles ante el Athletic en un duelo cargado de polémica. Vivian pudo ser expulsado en la primera mitad por una mano como último defensor, pero el colegiado pitó falta en ataque de André Silva. El cuadro franjiverde fue superior, sobre todo en la primera parte. Unai Simón fue el mejor de los rojiblancos.

Los ilicitanos siguen sumando y permanecen invictos en el Martínez Valero. Ahora afrontan dos salidas consecutivas para jugar ante Espanyol y FC Barcelona.

Analizamos el Elche-Athletic con Josema San-Matías, Antonio Brotons, Óscar Manteca y David Villar.

