LOS LUNES, A LAS 14:20 HORAS

Vuelve a escuchar la Tertulia del Deporte en Onda Cero Elche

El equipo ilicitano vuelve al trabajo pensando en el duelo ante el Athletic Club de Bilbao

Felipe Canals

Elche |

El Elche ya piensa en el regreso de la competición tras el parón de selecciones. Los franjiverdes recibirán al Athletic Club de Bilbao en el Martínez Valero con la intención de resarcirse del tropiezo en Mendizorroza. Elche y Athletic tienen los mimos puntos tras las primeras ocho jornadas.

Sarabia recuperará a Rodrigo Mendoza tras su periplo en el Mundial de Chile con las categorías inferiores de la Selección Española. Affengruber será baja y la gran duda estará, una vez más, en portería.

Analizamos la actualidad del Elche CF con José Maldyny, David Villar y Miguel Ángel Monera.

