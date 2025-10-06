LOS LUNES, A LAS 14:20 HORAS

Vuelve a escuchar la Tertulia del Deporte en Onda Cero Elche

El equipo ilicitano sufre su primera derrota del curso en Mendizorroza

Felipe Canals

Elche |

El Elche perdió su condición de invicto en Mendizorroza tras caer por 3-1 contra el Alavés. El partido se decidió en los últimos quince minutos, pero los franjiverdes no estuvieron cómodos en Vitoria. Es la primera derrota de la temporada para los de Sarabia, que mantienen siete puntos de renta sobre el descenso.

La derrota del Barcelona en Sevilla provoca que ya no haya ningún equipo invicto en Primera División. El Elche se marcha al parón y regresará a la competición ante el Athletic de Bilbao el próximo domingo 19 de octubre.

Analizamos el Alavés-Elche con Joaquín Calderón, Óscar Manteca, Josema San-Matías y Pepe Márquez.

