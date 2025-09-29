Vuelve a escuchar la Tertulia del Deporte en Onda Cero Elche

El Elche pasará la semana en cuarta posición tras vencer al Celta en el Martínez Valero. Son siete jornadas invicto y es el único equipo, junto al FC Barcelona, que todavía no ha perdido. Si no cae ante el Alavés, batirá otro récord: se convertiría en el primer recién ascendido que arranca la temporada con ocho jornadas sin conocer la derrota.

El Martínez Valero disfrutó con la exhibición del cuadro de Sarabia. La segunda mitad fue un vendaval, pasando por encima del Celta. El marcador se quedó corto, incluso con un penalti errado por Rafa Mir.

Analizamos el momento del 'EuroElche' con Josema San-Matías, Óscar Manteca, Miguel Ángel Monera y David Villar.