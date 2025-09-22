Vuelve a escuchar la Tertulia del Deporte en Onda Cero Elche

El Elche es el equipo revelación en este momento en Primera. Suma nueve puntos de quince posibles tras lograr otro triunfo ante el Real Oviedo. El conjunto ilicitano hizo un gran partido y se quedó con los tres puntos gracias al tanto del punta portugués André Silva.

Ahora toca afrontar la jornada intersemanal ante Osasuna. Habrá rotaciones, aunque ya hubo cambios ante el Oviedo. El principal en la portería con la titularidad de Iñaki Peña en detrimento de Matias Dituro.

Analizamos el Elche-Oviedo con Josema San-Matías, Guillermo Ródenas, Paco Torres y Pepe Márquez.