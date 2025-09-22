LOS LUNES, A LAS 14:20 HORAS

Vuelve a escuchar la Tertulia del Deporte en Onda Cero Elche

El equipo franjiverde suma y sigue: victoria ante el Oviedo y nueve puntos en su casillero

Felipe Canals

Elche |

El Elche es el equipo revelación en este momento en Primera. Suma nueve puntos de quince posibles tras lograr otro triunfo ante el Real Oviedo. El conjunto ilicitano hizo un gran partido y se quedó con los tres puntos gracias al tanto del punta portugués André Silva.

Ahora toca afrontar la jornada intersemanal ante Osasuna. Habrá rotaciones, aunque ya hubo cambios ante el Oviedo. El principal en la portería con la titularidad de Iñaki Peña en detrimento de Matias Dituro.

Analizamos el Elche-Oviedo con Josema San-Matías, Guillermo Ródenas, Paco Torres y Pepe Márquez.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer