PP, Vox, PSOE y Compromís valoran de forma distinta el pliego que rige la contratación de la gestión de la residencia de Altabix

El gobierno local de Elche, formado por PP y Vox, ha aprovechado su turno de ‘Información del Gobierno municipal’ en el pleno municipal de este mes de noviembre para poner en valor la presión y trabajo que ha realizado durante meses la concejalía de Mayores ante la Generalitat para que se pusiera en marcha el proceso de licitación de la nueva gestión de la residencia de la tercera edad de Altabix.

Tanto el alcalde ilicitano, Pablo Ruz (PP), como la concejala de Mayores, Aurora Rodil (Vox), han destacado, entre otros aspectos, que la licitación puesta en marcha para la adjudicación de la gestión del centro de la tercera edad contempla un incremento de la dotación económica y el aumento de la plantilla de trabajadores y trabajadoras en la residencia.

Desde el PSOE se ha negado que se vaya a incrementar la cifra de trabajadores en el centro de la tercera edad y, en este sentido, Mariano Valera, portavoz adjunto del Grupo Socialista, ha asegurado que lo que realmente va a ocurrir es que se va a reducir la ratio de profesionales por usuario, pasando a ser de 32 frente a los 45 fijados en la actualidad.

Desde la oposición municipal se ha acusado al gobierno local de querer ponerse “medallas” con una licitación que han incidido era una cuestión de gestión dado que la concesión de la misma está caducado desde hace dos años.

La portavoz municipal de Compromís per Elx, Esther Díez, ha insistido en que, de momento, la situación de los residentes del centro de la tercera edad no ha cambiado.

Día Universidad de la Infancia

Por otro lado, el pleno del Ayuntamiento de Elche acordado una Declaración Institucional con motivo del Día Universal de la Infancia por medio de la que el consistorio se ha adherido al manifiesto ‘Por una infancia libre, segura y feliz’, al tiempo que ha reafirmado su compromiso con los derechos de la infancia y la adolescencia con la promoción de políticas locales que garanticen su bienestar y desarrollo integral.