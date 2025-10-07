Economía

PP y Vox proyectan en Elche un presupuesto municipal para 2026 con inversiones por valor de 40 millones de euros

“Este gobierno municipal no va a parar de invertir”, destaca el alcalde Pablo Ruz

David Alberola García

Elche |

De izquierda a derecha: Francisco Soler y Pablo Ruz.
De izquierda a derecha: Francisco Soler y Pablo Ruz. | Ayuntamiento de Elche

El borrador de presupuestos municipalde 2026 del Ayuntamiento de Elche sobre el que está trabajando el equipo de gobierno del PP y de Vox contempla un incremento del 3 % en la dotación del capítulo de Personal, donde se incluya la subida salarial legal de los funcionarios.

También plantea un incremento de cuatro millones de euros en el contrato de mantenimiento de Parques y Jardines.

En el capítulo de inversiones se contempla una partida de alrededor de 40 millones de euros y será, según ha destacado el alcalde Pablo Ruz el mayor presupuesto que ha tenido la ciudad, cifrándose el montante económico global de ingresos en 288 millones de euros frente a los 284 millones de euros del capítulo de gastos.

El equipo de gobierno quiere aprobar el presupuesto municipal del próximo año en un pleno municipal en el mes de noviembre.

En su elaboración se ha tenido en cuenta el plan presupuestario a medio plazo 2025-2028 y lo incluido en el Plan Económico Financiero convalidado hace unas semanas por la Generalitat Valenciana.

Además, Francisco Soler, concejal responsable del área municipal de Hacienda, ha asegurado que se tiene una estimación de superávit.

