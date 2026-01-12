PP y Vox proyectan en Elche ordenar la transformación en viviendas de locales ubicados en zonas comerciales

El equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Elche, que está formado por el PP y Vox, ha desvelado este lunes que el departamento municipal de Urbanismo está analizando la forma más idónea para en un futuro a medio plazo impulsar una regulación normativa que ordene la posibilidad de transformar en viviendas lo que antes eran locales ubicados en áreas comerciales.

Así lo ha avanzado Francisco Soler, concejal responsable del área urbanística, que ha añadido que podría ser a través de una ordenanza municipal, si bien este extremo no está definido aún.

Las declaraciones del concejal del gobierno local en torno al asunto de la transformación en viviendas de locales comerciales, que está en auge en el municipio, se han producido hoy después que el PSOE anunciara la pasada semana la presentación de una Moción en esa misma línea para su debate en el pleno municipal de este mes de enero, que se celebrará dentro de dos semanas, el próximo día 26.