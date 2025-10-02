Vox ve “inmoral” que el exalcalde del PSOE asesore en materia legal a otros Ayuntamientos mientras cobra como concejal en Elche

El grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Elche ha considerado este jueves “inmoral” que el exalcalde de Elche Carlos González (PSOE), siendo concejal del Ayuntamiento ilicitano a tiempo parcial, con una dedicación retributiva del 75 %, está asesorando, desde su esfera profesional de abogado, al Ayuntamiento de la Algueña, de la comarca del Medio Vinalopó, que está gobernado por el PSOE.

Según ha explicado Samuel Ruiz, concejal de Vox en el municipio ilicitano, esa labor de asesoramiento se está realizando por medio de dos contratos en los que se plasma que ese trabajo corre a cargo del exalcalde ilicitano por un montante económico de casi 13.000 euros. Se trata de adjudicaciones a través de la figura de contratos menores, llevadas a cabo por ello de manera directa; “a dedo”, según se han referido desde Vox Elche.

El concejal Samuel Ruiz ha avanzado que han puesto el asunto en manos de los servicios jurídicos de Vox para que analicen si se puede estar cometiendo alguna irregularidad. Eso sí, independientemente de ello, el concejal de Vox en el Ayuntamiento de Elche ha defendido que esa situación es “inmoral”.

Samuel Ruiz ha apuntado también que el exalcalde de Elche tiene otro contrato de asesoramiento legal con Ayuntamiento de San Miguel de Salinas, cuyo gobierno también lidera el PSOE y que cuenta con una concejala de Esquerra Unida. En este caso, el contrato es de una cuantía de 3.600 euros.

Cortina de humo para el PSOE

Desde el PSOE, el portavoz del grupo municipal Héctor Díez ha señalado que la denuncia del edil de Vox es “una cortina humo” a modo de “maniobra de distracción· para que ·no se hable de la licencia· para la reforma de la vivienda del alcalde Pablo Ruz (PP) “concedida en dos meses y diez días”.

En este sentido, Díez ha apuntado que “todavía no se han dado explicaciones coherentes sobre por qué la ciudadanía debe esperar una media de ocho meses para obtener este tipo de permisos urbanísticos, mientras que Ruz ha disfrutado presuntamente de un trámite exprés, en tan solo dos meses y diez días”.

Además, para los socialistas, hablar de la actividad privada del exalcalde Carlos González “pretende desviar el foco de que concejales del PP y de Vox están al 75% y sí trabajan en sus negocios”.

“Carlos González como miembro de la oposición en el Ayuntamiento no cuenta con responsabilidades ejecutivas, y su capacidad de decisión es nula en el ámbito administrativo local”, ha explicado Héctor Díez que ha concluido que “esto es una estrategia para tratar de aplacar al PSOE, pero vamos a seguir haciendo nuestro trabajo de oposición, a seguir fiscalizando con seriedad y rigor al equipo de gobierno; desde luego, no nos van a callar ni a acobardar”.