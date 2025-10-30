PP y Vox firman en Elche con una treintena de entidades el ‘Pacto de Elche por los autónomos’.

PP y Vox han firmado este jueves con una treintena de entidades de Elche lo que ambas formaciones políticas han denominado ‘Pacto de Elche por los autónomos’.

PSOE, Compromís per Elx y los dos sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, no han rubricado ese documento porque, según han explicado, no podían rubricar un documento cuyo texto desconocían antes de acudir al acto de firma del mismo.

El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Elche ha sido el escenario del acto de firma de un pacto que ha nacido sin consenso y del que el alcalde ilicitano Pablo Ruz ha defendido que es “positivo” para la ciudad.

Desde el PSOE se ha pedido al alcalde la convocatoria del Consejo Social de la ciudad, en el que están representados el conjunto de agentes sociales, económicos y políticos del municipio, para abordar el consenso en torno a un documento que contemple también medidas a impulsar desde el ámbito local para favorecer la actividad de los trabajadores autónomos.

Los socialistas han acusado al alcalde ilicitano se estar “más preocupado” de apoyar a Carlos Mazón, presidente de la Generalitat ante su cuestionado papel en la gestión de la dana del pasado año, que de “gestionar” en lo local. El PSOE ha añadido que el acto convocado por el gobierno local hoy en torno a los autónomos sólo buscaba “una foto”.

En una línea similar al portavoz socialista se ha expresado Compromís per Elx.

El alcalde de Elche, Pablo Ruz, ha rebatido los argumentos de PSOE y Compromís en torno a que desconocían lo que se iba a firmar apuntando que sí eran conocedores de ellos porque el pacto propuesto recoge lo debatido y votado en el pleno del Ayuntamiento celebrado el pasado mes.

Los sindicatos CCOO y UGT tampoco han firmado el ‘Pacto de Elche por los autónomos’ propuesto por PP y Vox porque, han dicho ambos sindicatos, no se les ha trasladado previamente el documento que se firmaba.