PP y Vox de Elche sacan adelante en solitario la subida de la basura y la bajada del IBI en 2025

PP y Vox han aprobado este lunes en Elche en solitario las modificaciones de las ordenanzas que conllevan la subida el próximo año del recibo de la basura en un 75 %, en torno a 80 euros anuales, y la bajada del IBI en un 2 %.

Ambas formaciones políticas, que son las que integran el gobierno local, han votado a favor de ambas modificaciones fiscales, mientras que PSOE y Compromís per Elx no han apoyado la propuesta criticando que los ciudadanos han sido engañados por el equipo de gobierno.

En medio de las críticas de la oposición municipal, el gobierno municipal ha responsabilizado al Gobierno de España de la subida del recibo de la basura. Además, ha destacado que los ciudadanos y las empresas van a poder bonificar ese recibo de la basura en hasta un 60 %. Para ello tendrán que reciclar en los puntos limpios del municipio.

Desde el equipo de gobierno se ha insistido en que en 2026 se tiene que repercutir en el recibo de la basura la totalidad del coste del servicio de recogida de residuos porque el plazo legal máximo para aplicar esa medida ha expirado en abril de este año.

Tanto PSOE como Compromís han negado que la subida de la tasa de basura sea una cuestión atribuible al Gobierno central porque, han explicado, se trata de una medida obligada por directivas emanadas de la Comisión Europea, en cuya presidencia está el PP europeo.

Para ambas formaciones políticas de la oposición municipal la cuestión es clara: los ilicitanos van a pagar en 2026 más en el recibo de la basura cuando el PP y Vox les prometió el pasado año que la subida se iba a aplicar de forma escalonada y no de golpe como va a ocurrir.