En el pleno municipal de este mes

Vox Elche pide a la Corporación expresar el rechazo a la Política Agraria Común de la UE

Porque “dejarían sin ayudas a más de 28.000 agricultores valencianos y pondrían en riesgo 300.000 hectáreas de cultivo

David Alberola García

Elche |

Parlamento Europeo Estrasburgo
Parlamento Europeo Estrasburgo | Estrasburgo

El grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Elche lleva al pleno municipal de este mes de septiembre, que se va a celebrar el lunes, una Moción en la que insta a la Corporación a expresar su rechazado a la reforma de la Política Agraria Común prevista por Unión Europea (UE) para el año 2032 porque, dice Vox, “dejarían sin ayudas a más de 28.000 agricultores valencianos y pondrían en riesgo 300.000 hectáreas de cultivo”.

Además, la Moción de la formación política insta “a la Generalitat y al Gobierno de España a defender con firmeza en Bruselas los intereses del campo valenciano, garantizando el mantenimiento de las ayudas a los agricultores profesionales y a los cultivos tradicionales” de la Comunitat.

Del mismo modo, Vox solicita que se reivindique “la puesta en marcha de medidas compensatorias y de apoyo específico para el campo ilicitano por parte del Ministerio de Agricultura” de España y de “la Conselleria de Agricultura” para “todos los productos de la actividad agrícola con el fin de asegurar su viabilidad económica y preservar el paisaje agrario”.

Para Vox, ante esa situación, “el Ayuntamiento de Elche no puede permanecer en silencio” y debe “alzar la voz en defensa” de los agricultores, exigiendo “que las instituciones europeas, nacionales y autonómicas trabajen para garantizar un futuro justo y económicamente sostenible para el campo valenciano”.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer