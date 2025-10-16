PP y Vox en Elche colocan en el Ayuntamiento placas de recuerdo de los hijos predilectos, adoptivos y de los alcaldes desde 1923

El equipo de gobierno del PP y Vox en Elche ha colocado en la Sala de Consell del Ayuntamiento carteles con los nombres de los 27 de hijos predilectos y adoptivos del municipio desde 1871 (15 hijos predilectos y 12 hijos adoptivos) y los 31 alcaldes de la ciudad desde el año 1923.

Esa iniciativa ha creado controversia política de modo que mientras que el gobierno local la ha defendido considerándola un “acto de gratitud”, la oposición municipal de PSOE y Compromís per Elx ha cargado contra esa decisión.

El alcalde de Elche, Pablo Ruz (PP), ha calificado la colocación de esas placas en la Sala del Consell del Ayuntamiento ilicitano como “un acto de gratitud y amor hacia quienes han hecho grande a Elche”, y ha subrayado que con ese gesto “los nombres de los Hijos Predilectos, Adoptivos y Alcaldes quedarán para siempre en la institución más antigua de la ciudad”.

Sin embargo, el portavoz del grupo municipal del PSOE, Héctor Díez, ha considerado que “poner placas a alcaldes franquistas no mejoran la calidad de vida de nadie sino que van contra la democracia”.

Por su parte, Esther Díez, portavoz de Compromís per Elx en el consistorio ilicitano, ha lamentado que “el alcalde Pablo Ruz haya modificado uno de los espacios con más carga histórica de la ciudad, sin contar con el consenso del resto de grupos municipales o de personas historiadoras de la ciudad”

Díez ha añadido que “se han colocado los nombres de todos los alcaldes franquistas y sólo aparece el nombre de una mujer, Mari Ángeles Sánchez, de un total de 59 referencias”, al tiempo que ha considerado que visibilizar la figura de los alcaldes franquistas contraviene la Ley de Memoria Histórica vigente en España.