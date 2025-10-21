PP y Vox en Elche afirman que han abonado siete millones de euros por sentencias judiciales de legislaturas anteriores

El pleno municipal del Ayuntamiento de Elche de este mes va a aprobar distintas modificaciones presupuestarias y una de ellas, según ha explicado este martes el equipo de gobierno es para poder crear y dotar económicamente una partida para hacer frente al pago de 683.000 euros en distintas sentencias judiciales cuyos procedimientos se arrastraban desde legislaturas pasadas.

En este sentido, el concejal Francisco Soler, responsable del departamento municipal de Hacienda, ha destacado que desde la llegada del actual gobierno local del PP y de Vox se ha tenido que destinar cerca de siete millones de euros al pago derivado de resoluciones judiciales.

Otra de las modificaciones presupuestarias que se va a aprobar asciende a cerca de 1,7 millones de euros que van a ser trasvasados desde el capítulo 2 de gasto corriente al capítulo 1, que es el de Personal y desde el que se abonan las retribuciones de la plantilla municipal.

Según ha defendido Soler, ese dinero procede en su mayoría de la partida de Parque y Jardines, un total de 919.000 euros, ya que el contrato de externalización de ese servicio no entra en vigor hasta el año 2026.

Además, 240.000 euros llegarán desde el contrato de ayuda a domicilio, ya que, según el concejal de Haciendo, “el gasto lo está asumiendo de manera progresiva la Generalitat, que es quien tiene la competencia” y, en ningún momento, ha dicho Francisco Soler, se va a dejar” de atender a las personas que necesitan ese servicio.

Ciberseguridad

Por otro lado, en otra modificación presupuestaria, se va a dotar con 868.000 euros la adquisición de software y dispositivos de seguridad para los servidores y red informática del Ayuntamiento.

Claudio Guilabert es el concejal ilicitano responsable del área de Innovación.

Guilabert ha apuntado que los trabajos de recuperación de la normalidad tras el ciberataque continúan y ha añadido que en estos momentos se ha podido recuperar la operatividad de más de 70 %de los dispositivos del Ayuntamiento que funcionan conectados a la red informática del mismo.