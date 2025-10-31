PP y Vox destacan que el Año Jubilar ha atraído a Elche más de 350.000 visitas

Los 150 eventos y actividades programadas en Elche en los últimos doce meses con motivo de la celebración del Año Jubilar por el 75 aniversario del Dogma de la Asunción han atraído hasta la ciudad ilicitana más de 350.000 visitantes.

Así lo ha asegurado este viernes el alcalde de Elche, Pablo Ruz (PP), en una comparecencia en la que ha destacad que el Año Jubilar finaliza este sábado dejando tras de sí un balance de “1,3 millones” de pernoctaciones en los alojamientos del municipio (hoteles, campings, apartamentos o viviendas turísticas).

Según Ruz, de ese total de pernoctaciones, aproximadamente la mitad, unas 722.000, han sido de visitantes llegados a Elche desde fuera de España, lo que supone “un 17,5 % más que en el mismo periodo” del ejercicio pasado.

“Ha sido un año excepcional y muy especial que ha llegado la ciudad de actos culturales y sociales y que ha permitido poner a Elche en el mapa", ha subrayado Pablo Ruz que ha considerado que estas cifras reflejan un "buen camino" y que "faltan plazas hoteleras en la ciudad porque hay una clara oportunidad de crecimiento".

"Estamos muy satisfechos con estos datos y hay que seguir trabajando para aumentar el impacto económico en la ciudad y para que Elche continúe creciendo", ha concluido el alcalde de Elche.

Por su parte, Aurora Rodil (Vox), Tercera Teniente de Alcalde, ha subrayado que "los datos de ocupación hotelera, superiores a 85 % de media, y el incremento en el precio medio de las habitaciones demuestran que Elche se consolida como destino de eventos".

Rodil ha enfatizado que ese “gran aumento de visitantes" ha llevado a tener "más herramientas para fomentar el turismo, como fue la llegada de Ouigo con recorridos adaptados al turismo cultural y de playa muy bien valorado por turistas, el refuerzo de las VTC y la apuesta de la iniciativa privada por la construcción de nuevos hoteles". "Necesitamos más plazas hoteleras para seguir creciendo", ha afirmado la Teniente de Alcalde de Vox.