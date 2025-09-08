Vox advierte al PP en Elche que romperá el gobierno si se acoge a menores migrantes no acompañados

Vox Elche ha dado un paso más en su oposición a la posibilidad de la llegada a la ciudad de menores migrantes no acompañados. La pasada semana, la concejala de la formación política responsable de las áreas de Menor y Familia, Aurora Rodil, dejaba claro que el municipio no acogerá ningún menor no acompañado de los que el Gobierno central ha aprobado derivar a la Comunitat Valenciana. En este sentido, Rodil dijo que el Ayuntamiento no tiene recursos para atenderlos ni vocación para dotarlos.

Lo hizo en nombre del equipo de gobierno y en presencia del concejal del PP Claudio Guilabert.

Este lunes el concejal de Vox Samuel Ruiz, que está al frente del departamento municipal de Promoción Económica, ha reiterado el posicionamiento de la formación política e incluso ha ido más allá advirtiendo al PP que si está de acuerdo en “traer” a menores migrantes no acompañados” tendrán que pactar “con el PSOE”, dejando con ello la puerta abierta a que si Elche acogiera algún menor de esas características Vox rompería el pacto de gobierno con el PP.

Para Vox, la decisión del gobierno central de remitir menores no acompañados procedentes Canarias en distintas comunidades autónomas, entre ellas la valenciana, es “un ataque directo a la autonomía local y una amenaza para la seguridad y convivencia de los vecinos”