La Virgen de las Nieves estará en Aspe del 3 al 23 de agosto.

El Ayuntamiento de Aspe ha solicitado oficialmente a la Diócesis de Orihuela-Alicante el traslado de la imagen de la Santísima Virgen de las Nieves a la localidad durante el presente año par, tal y como marca la tradición.

Con la proximidad del mes de agosto, y en virtud del Concordato celebrado en 1848 entre los ayuntamientos de Aspe y Hondón de las Nieves para la traslación de la imagen de la Virgen de las Nieves, patrona de ambos municipios, corresponde al pueblo de Aspe solemnizar la festividad de la Virgen en su día.

Por este motivo, y a petición de la Alcaldía del Ayuntamiento de Aspe y del Rectorado de la Basílica de Nuestra Señora del Socorro, se ha solicitado que la Virgen de las Nieves permanezca en Aspe del 3 al 23 de agosto, para su culto y celebración.

La solicitud se ha realizado tras la correspondiente comunicación previa a la alcaldesa y al párroco de Hondón de las Nieves, cumpliendo con los trámites y usos establecidos conforme a la tradición histórica entre ambos municipios.

Hermanamiento con Torrijos

El hermanamiento entre las localidades de Aspe y Torrijos celebrará en el año 2026 su XXV aniversario, una efeméride que ambos ayuntamientos ya están organizando de manera conjunta para conmemorar la unión cultural, social e institucional que une a ambos municipios desde hace un cuarto de siglo.

Los dos consistorios, a través de sus concejalías de Cultura y Fiestas, trabajan en una amplia y variada programación que se desarrollará a lo largo de todo el año 2026 y que contará con actividades culturales, institucionales, deportivas y sociales destinadas a fortalecer los lazos entre ambas poblaciones.