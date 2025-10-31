La Virgen de la Asunción estrena este sábado su renovado manto en una procesión extraordinaria en Elche

El primer fin de semana de noviembre va a estar marcado en Elche por el cierre del Año Jubilar con motivo del 75 aniversario de la declaración del Dogma de la Asunción.

La representación extraordinaria del Misteri d’Elx pondrá este sábado el colofón a un último año en el que se han sucedido las actividades conmemorativas.

En el cierre del Año Jubilar también va a destacar una procesión extraordinaria de la Virgen en la que la imagen de la patrona de la ciudad ilicitana va a estrenar un manto renovado tras la restauración integral de la que ha sido objeto a manos de especialistas del Instituto Valenciano de Conservación, Restauración e Investigación de la Generalitat Valenciana.

El manto de la Virgen fue confeccionado en 1931 por monjas de la congregación de las Hermanas Clarisas, que lo regalaron a la ciudad. Ahora ha sido sometido a una limpieza mecánica, así como que se han corregido las diferentes deformaciones que presentada.

El manto de la Virgen de la Asunción consta de tejido base de tisú de tonalidad amarilla elaborado con hilaturas de seda y tramas suplementarias de hilos metálicos entorchados dorados y aplicación de pequeñas piezas de joyería.

Junto al manto de la Virgen de la Asunción se ha procedido a restaurar el cojín de las abejas del siglo XIX y una réplica posterior del siglo XX. La original es de tejido de raso de seda beige decorada con labores de bordado con diferentes materiales metálicos como hilos entorchados lisos, rizados y de canutillo, lentejuelas, hilaturas de sedas de colores y aplicación de perlas y pequeños elementos de joyería.