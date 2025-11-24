Villena ya tiene pregonero de la Navidad de 2025: el artista Víctor Lucas

El artista multidisciplinar Víctor Lucas va a ser el pregonero de la Navidad 2025 en Villena. Levantará el telón de las entrañables fiestas con el pronunciamiento de su pregón el próximo sábado 13 de diciembre. Será en un acto que tendrá lugar a partir de las 19:00 horas en la Casa de Cultura.

Desde el Ayuntamiento de Villena se ha destacado que Víctor Lucas es actor, cantante, compositor y director musical. Cuenta con formación en arte dramático, música, canto y piano. Su trayectoria acumula más de una veintena de producciones a nivel nacional e internacional, así como numerosos galardones y nominaciones en categorías como mejor musical, mejor composición o mejor espectáculo.

El pregonero se ha mostrado “tremendamente orgulloso” por su elección para dar la bienvenida a la Navidad en el municipio de la comarca del Alto Vinalopó. Ha destacado que es reconocimiento que va a vivir como un homenaje a su abuela, Ana Candileja, histórica belenista de Villena. “Tengo las raíces muy ancladas a Villena”, ha afirmado Víctor Lucas.

Belén monumental

Tras la celebración del pregón se procederá a la inauguración del Belén Monumental de este año, que, según ha avanzado Pedro Pardo, integrante de la Asociación de Belenistas de la localidad, será “totalmente diferente” al de años anteriores, ofreciendo una propuesta que buscará rememorar escenas y hechos tradicionales y que incorporará la figura del Orejón.

El Belén Monumental de este año en Villena también tendrá una muestra de figuras históricas, piezas que no se han utilizado en los últimos años debido a su tamaño o temática, pero que en esta edición se recuperan.

La clausura de la representación bíblica tendrá lugar en torno a la festividad de San Antón.

Por otro lado, ya se ha inaugurado el Belén del Mercado Municipal.